Jonas Källman renova com o Benfica aos 41 anos

Aos 41 anos, Jonas Källman renovou com o Benfica por mais uma época, conforme anunciou o clube da Luz esta segunda-feira. O internacional sueco mostrou-se entusiasmado para a temporada em curso e garante lutar pela conquista de mais títulos."Estou contente por seguir mais um ano no Benfica, é perfeito, estou muito contente, a família também está muito contente em Lisboa", apontou o ponta esquerda, em declarações à BTV.A idade não é um obstáculo para o atleta que assume sentir-se "muito bem" por continuar a representar os encarnados. "Encanta-me poder jogar andebol, sinto-me muito bem, em geral, estou muito entusiasmado por continuar com a equipa e com o staff, que está fazer um trabalho muito bom. Vamos ver o que conseguimos este ano", sublinhou.Realizado pela conquista do primeiro troféu da época, a Supertaça, Källman aponta "ao campeonato nacional" e garante ter aprendido com erros de jogos anteriores.