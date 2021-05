José António Silva comanda seleção feminina

O treinador José António Silva é o senhor que se segue como selecionador feminino de Portugal, após a saída de Ulisses Pereira.





Para o antigo técnico de Benfica (vice-campeão nacional, ganhou a Taça da Liga 2008/09, finalista da Taça Challenge, ganhador da Supertaça e Taça de Portugal 2010/211), Madeira SAD (vice-campeão nacional), AC Fafe e Águas Santas (ganhou uma Taça de Portugal), é um retorno aos desafios no setor feminino, que entre as temporadas de 1989/1990 e 1996/1997 fez parte da equipa técnica das seleções jovens femininas de Portugal, onde conquistou vários feitos de destaque, entre os quais, o 6..º lugar no Mundial'1997 (Costa do Marfim). Em 1991, e também em juniores femininos, integrou a equipa técnica da seleção que alcançou o 1.º lugar na XiraCup e o 2.º lugar na Taça Latina de Marselha, em 1994.Em declarações ao portal da Federação (FAP), José António Silva, de 56 anos, traçou os anseios: "Em primeiro lugar gostaria de referir a enorme honra que sinto com este convite e reconheço a responsabilidade que ele acarreta. A tarefa que nos espera é de grande dificuldade e tenho a noção que para a levarmos a bom porto, necessitamos da colaboração, do empenho e compromisso de todos os agentes da modalidade. Agradeço à Direcção da FAP o convite que me foi endereçado, bem como a disponibilidade demonstrada para iniciarmos o trabalho nas melhores condições possíveis. No que me diz respeito, podem contar com dedicação total e exigência elevada na procura das melhores soluções para a Selecção Nacional, sendo que, numa primeira fase, procurarei recolher os contributos de todos, para depois definir as prioridades para o trabalho a desenvolver. Neste momento gostaria ainda de expressar um agradecimento a todos os têm colaborado com a Seleção Nacional, e em particular ao Ulisses Pereira, pelo trabalho que foi desenvolvido, ao qual procuraremos dar continuidade com os ajustamentos que se justifiquem."O primeiro desafio de José António Silva enquanto selecionador nacional feminino está para breve, com a Fase 1 de qualificação para o Europeu'2022, na qual Portugal vai defrontar Kosovo, Chipre e Luxemburgo, entre 31 de maio e 6 de junho.