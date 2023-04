José António Silva: «Era uma missão praticamente impossível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador de andebol feminino, José António Silva, reconheceu esta quarta-feira a "missão quase impossível" de Portugal para chegar ao Mundial, após a derrota na Roménia, na primeira mão do play-off, por 15 golos de diferença.

"Basta olhar para elas. A Roménia tem uma equipa muito forte, muito rodada, com excelentes jogadoras, em que metade delas está a discutir os quartos de final da Liga dos Campeões nos respetivos clubes. Tentámos até ao limite, mas ainda não chega. A superioridade delas ainda é muito grande", disse José António Silva, em declarações à agência Lusa, após nova derrota, agora por 28-24.

Para o selecionador luso, a eliminatória ficou decidida após a derrota na Roménia, na primeira do play-off, por 35-20. "A partir do resultado na Roménia, a eliminatória estava decidida, era uma missão praticamente impossível. Melhorámos hoje alguns aspetos na nossa equipa e apostámos em algumas jovens jogadoras, mas ainda temos muito trabalho pela frente", sublinhou.

José António Silva disse ser importante reter o que o combinado luso tem progredido e melhorar alguns aspetos, como a finalização, que considerou "um bom e importante contributo" em próximas competições. "É importante é estarmos aqui, nas decisões, mas acredito que, só quando conseguirmos vencer uma qualificação, poderemos inverter esta tendência, porque a nossa posição atual vai colocar-nos sempre contra equipas muito mais fortes", concluiu.

Portugal perdeu hoje com a Roménia, por 28-24, como já acontecera no jogo primeira mão do derradeiro play-off, e falhou a qualificação (seria a primeira) para o Mundial.