José António Silva: «Temos problemas estruturais que é necessário resolver»

As declarações de José António Silva, selecionador nacional de andebol feminino, após a derrota (18-30) com a Hungria, que tirou Portugal do Europeu, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo 5 da fase de qualificação."Sabemos das diferenças entre as duas equipas. Foi dito claramente antes do jogo, durante o apuramento. Sabemos que defrontamos adversários do 'top' mundial e nós estamos uns patamares abaixo. Mas ficamos um pouco desapontados, porque estou convencido de que preparámos bem o jogo, criámos algumas situações que podiam ter colocado a Hungria em dificuldade e acabámos por falhar em alguns aspetos", começou por dizer, em declarações no final do encontro."Se queremos incomodar ou ganhar uma equipa destas, não podemos falhar tantos remates, particularmente na cara da guarda-redes, como falhámos alguns. Mas esta é, infelizmente para Portugal, uma diferença que existe entre as equipas. Portanto, resta-nos continuar a trabalhar, continuar a fazer o que temos feito bem até agora e melhorar os ainda muitos aspetos em que estamos menos bem", continuou."Temos problemas conjunturais e problemas estruturais que é necessário resolver. Precisamos de treinar mais, de treinar com mais intensidade, de criar melhores condições para estas atletas extraordinárias. Há muita gente que não tem noção dos sacrifícios que algumas delas fazem para poder representar a seleção nacional. São atletas fantásticas e nós, enquanto país, precisamos todos de lhes dar melhores condições para que possam aumentar a sua performance individual, que depois terá reflexo nas performances coletivas", terminou.