José Costa renova por uma época com espanhóis do Benidorm

O internacional português José Costa renovou por mais uma época o contrato com o Benidorm, informou hoje o clube da liga espanhola de andebol, para o qual o pivô se tinha transferido em janeiro.

José Costa, de 36 anos, acabou por não terminar a época, após a federação espanhola ter decidido no início de maio dar por concluído o campeonato, inicialmente suspenso em março, após a 19.ª jornada, devido à pandemia da covid-19.

"Estou muito motivado porque sei que podemos dar continuidade ao trabalho que fizemos", disse o jogador.

José Costa chegou ao Benidorm depois de ter representado na época anterior os franceses do Grand Nancy, numa carreira em que jogou também no ABC, Benfica, nos espanhóis do SD Octávio e no do Montpellier, de França.