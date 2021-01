José Tomaz triste após desistência de Cabo Verde

O selecionador de Cabo Verde, José Tomaz, campeão pelo Sporting, não podia estar mais triste com a trágica campanha da equipa lusófona, que depois de ter dado falta de comparência no Grupo A frente à Alemanha, não alinhará hoje ante o Uruguai, desistindo do Mundial por causa de surto de Covid-19:





“Nem sequer cheguei a sair de Portugal, tendo como sintoma uma febre alta. E como eu, foram mais seis jogadores a não viajarem para o Egito. Já no Egito ficaram mais quatro jogadores positivos, pelo que não havia condições. Mas os campeões nunca desistem, pois o que aconteceu poderia ter atingido qualquer um. Esta estreia deu-nos grande esperança para o futuro. E o que precisamos agora é de resolver este problema de saúde.”

Quanto aos resultados de ontem, destaque para França e Noruega, principais rivais de Portugal da main round 3, que bateram Suíça (25-24) e Áustria (38-29). A Macedónia de Mitrevski (FC Porto) e a Eslovénia de Matic Suholeznik (Benfica) também venceram e seguem para a main round 4.