Depois da saída de Jorge Rito do comando técnico do andebol do ABC, Filipe Magalhães assumiu interinamente o cargo, mas o clube de Braga equaciona a contratação do treinador José Vieira, antigo internacional, que jogou nos bracarenses, Sporting e Benfica, entre outros.Vieira, de 48 anos, faz parte dos quadros técnicos do Xico Andebol.