Jota González é o novo treinador de andebol do Benfica: «Gosto de ganhar tudo»

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, que o espanhol Jota González é o novo treinador de andebol das águias.O técnico, de 51 anos, chega do PSG, equipa que representou nas últimas cinco temporadas e na qual foi adjunto do seu irmão, Raúl González."Estou encantado por ingressar no Benfica, precisava disto, de um clube importante, que tem feito as coisas muito bem nos últimos anos. Venho com a mesma máxima, de lutar por todos os títulos. Mas não chegam só as palavras, há que demonstrá-lo diariamente", começou por referir aos meios oficiais dos encarnados, antes de enumerar as suas principais caraterísticas."Sou um treinador ambicioso, que gosta de ganhar tudo. Penso que sou um treinador muito trabalhador, preocupo-me bastante com os detalhes. É importante saber o que fazer e quando fazer contra todos os rivais. O meu estilo é de muito trabalho e de trabalhar ao mínimo detalhe", concluiu.Jota González sucede no cargo ao compatriota Chema Rodríguez