Jota González: «Jogadores que estão lesionados seriam importantes»

Jota González lamentou a entrada em falso do Benfica no campeonato de andebol, com uma derrota por 32-26 diante do Sporting , isto num jogo no qual o técnico dos encarnados assume ter visto um bom início da equipa da Luz. Por outro lado, o espanhol lamenta as ausências, que no seu entender também tiveram a sua influência."Felicito o Sporting pela vitória. Não jogámos mal no início do jogo, falhámos ocasiões de golo claro. Tivemos várias vezes a aproximarmo-nos do empate, mas cometemos erros claros. Isso penalizou-nos. Os jogadores que estão lesionados seriam importantes no jogo de hoje. Estas coisas acontecem, temos de melhorar as coisas que fizemos. Ter a posse de bola no ataque não era estratégia. Simplesmente, com os jogadores que temos, não podemos balancear-nos no ataque caso contrário poderíamos ser surpreendidos. Isso aconteceu mais pelas circunstâncias do jogo que pela estratégia montada", analisou.