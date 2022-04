Depois do brilhante apuramento para o Mundial’2023 na Holanda, a Seleção Nacional chegou ontem ainda com as emoções bem presentes na memória. "Não estava fácil após a 1ª mão mas não tivemos dúvidas de meter mãos ao trabalho para melhorar. Depois, a inclusão da irreverência, a juventude, foi espectacular. Nunca duvidei deles, em nenhum momento. O Miguel Espinha ajudou-nos num momento muito importante e o Capdville entrou de forma fantástica. Foi aquele jogo que nos correu tudo bem", disse o selecionador Paulo Pereira na chegada ao Porto, visão partilhada pelo capitão Rui Silva. "É uma sensação de grande orgulho, mais uma vez conseguimos elevar o nome de Portugal e do andebol", realçou.