Kempa Trophy: Portugal entra a perder frente à Áustria

Portugal estreou-se no torneio de preparação Kempa Trophy, na Tunísia, com uma derrota frente à Áustria, por 34-27.Com o Europeu de janeiro no pensamento, os Heróis do Mar foram para o intervalo atrás por 18-17, não conseguindo operar a reviravolta no segundo tempo, num jogo em que o selecionador Paulo Pereira começou a partida com Manuel Gaspar, Pedro Portela, Francisco Costa, Daymaro Salina, Miguel Martins, Salvador Salvador e Leonel Fernandes.O estreante Gonçalo Vieira foi o melhor marcador luso, com cinco golos, seguindo-se Salvador Salvador, Salina e Pedro Portela, todos com quatro.Portugal volta a jogar na sexta-feira, diante da Suíça.Quinta-feira - Portugal-Áustria, 27-34Quinta-feira – 17h00 – Tunísia x SuíçaSexta-feira – 14h30 – Suíça x PortugalSexta-feira – 17h00 – Áustria x TunísiaSábado – 13h30 – Áustria x SuíçaSábado – 16h00 – Tunísia x Portugal