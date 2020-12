Kiel bate Barcelona e conquista Champions

Ainda não foi desta vez que um português conquistou a Liga dos Campeões de andebol. Com Luís Frade no Barcelona, a equipa espanhola perdeu esta noite a final, em Colónia, na Alemanha, diante da equipa local, o Kiel, por 33-28. Trata-se da quarta vez que os germânicos erguem o troféu, este ainda respeitante à temporada transata.





O internacional português, de 22 anos, entrou no decorrer da primeira parte, numa altura em que o Barcelona perdia por três golos de diferença, e ajudou a que os catalães diminuíssem a diferença no marcador, mas depois o Kiel voltou a impor a sua supremacia, para chegar ao intervalo com os mesmos três pontos de diferença (19-16). Na segunda parte pouco se alterou...