Kiko Costa é baixa na Seleção

O selecionador Paulo Pereira divulgou a lista de jogadores para o duplo embate de Portugal contra a Macedónia do Norte (dias 9 e 12) do apuramento para o Europeu de 2024, onde se destaca a ausência de Kiko Costa (Sporting) e pela chamada de Tiago Sousa, pivô do Ademar Léon. No caso do jovem craque leonino, a decisão prende-se com problemas físicos do lateral de 18 anos, que tem efetuado uma maratona de partidas e sempre a um nível bastante elevado no clube.

"Vamos ter algumas dificuldades, como o facto de nos termos que reconfigurar quer ofensivamente, quer defensivamente", analisou Paulo Pereira, enumerando depois os atletas que deixam de fazer parte da Seleção: "Bélone Moreira, Alexis Borges e Daymaro Salina, a quem agradecemos muito o facto de nos terem ajudado bastante nos últimos anos. E tivemos ainda conhecimento de uma lesão que impede o Kiko Costa de estar presente neste estágio, o que faz com que tenhamos que recorrer a atletas que também nos possam ajudar. A minha preocupação vai ser manter a integridade do grupo. Quando há reconfigurações é preciso ter esta capacidade de manter o grupo íntegro e fazer valer o nós".

No regresso após o 13º lugar no Mundial, os Heróis do Mar podem selar a qualificação se vencerem os dois jogos. "A Macedónia do Norte é uma seleção que está em renovação mas tem atletas com um perfil de crescimento grande. O primeiro jogo lá será num contexto sempre pouco amigável, porque na Macedónia é sempre assim, vamos ter que confrontar e viver esse jogo de forma intensa", disse o selecionador, que na segunda-feira inicia o estágio em Matosinhos. *