Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Kiko Costa feliz em Alvalade: «Para ganhar títulos com o meu pai e com o meu irmão» Prodígio tem proposta de clubes estrangeiros mas o seu foco está no sucesso dos leões





IMPARÁVEL Kiko marcou 13 golos na final da Taça

• Foto: peter spark / movephoto