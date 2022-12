Kiko Costa fica em 2.º no prémio de melhor jovem do Mundo

O português Kiko Costa foi considerado o segundo melhor jogador jovem do Mundo na votação feita pelo site Handball Planet, apenas superado pelo sueco Eric Johansson. De acordo com os resultados da votação, o jogador do Sporting, de 17 anos, recebeu 12 votos, menos 1 do que o sueco e mais 1 do que o islandês Viktor Hallgrimsson (11).Kiko Costa foi considerado também o melhor lateral direito jovem do Mundo, mercê dos 72% de votos populares e 8 pontos recebidos por parte do júri especializado que decidiu 66% do resultado final. A título de curiosidade, o jovem português foi o quarto mais escolhido na votação popular, atrás dos egípcios Abdelrahman Mohamed (12878 votos), Hassan Kaddah (7121) e o sueco Eric Johansson (5.246 Votes).Luís Frade, escolhido em 2020, continua assim a ser o único português a ser galardoado com o prémio de melhor jovem pelo portal especializado.