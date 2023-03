Kiko Costa marca 8 golos na vitória do Sporting em Gaia

O Sporting qualificou-se este sábado para os quartos de final da Taça de Portugal, ao vencer (34-27) em Gaia.Kiko Costa foi o melhor marcador dos leões, com 8 golos, numa semana em que não entrou na convocatória da Seleção devido a lesão.Mas o melhor lateral direito jovem do mundo, de 18 anos, parece recuperado, sendo trunfo na reviravolta do marcador, pois o Sporting chegou a estar a perder a dado momento da 1.ª parte por 5 golos (10-15).O detentor do troféu conseguiu chegar ao empate até ao intervalo (17-17), para depois corrigir os erros e construir resultado favorável.Outros resultados dos oitavos de final da Taça de Portugal:ADA Maia-Belenenses, 28-29 (após prolongamento)Benfica-São Bernardo (2.ª Divisão), 38-22ABC-Sp. Horta (2.ª), 36-35Arsenal (2.ª)-Póvoa AC, 23-38FC Gaia-Sporting, 27-34Boavista (2ª)-Xico Andebol (2.ª), 28-26V. Guimarães (2ª)-Marítimo, a decorrerV. Setúbal-FC Porto (domingo, 15h00)