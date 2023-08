Lateral direito de 16 anos assina pelo Sporting

O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação de Rafael Vasconcelos, de apenas 16 anos. O lateral direito, internacional sub-18, chega aos Leões proveniente da AD Carvalhos, onde jogou no escalão de juniores e na equipa principal – na III Divisão – após ter feito a sua restante formação no GD Colégio dos Carvalhos."Este projecto é muito ambicioso, conta com muitos jovens e, por isso, quando o Carlos Carneiro me ligou não hesitei. O Sporting é um dos melhores clubes na formação e dá tudo aos jovens", disse o jovem que representou a Seleção Nacional no último Europeu sub-18 (sete jogos e três golos), ao site do clube.Por sua vez, Carlos Carneiro, coordenador do andebol do Sporting, realçou que Rafa, como é conhecido o jogador, "é um talento e tem tudo para ser um dos melhores jogadores portugueses" e, por isso, é uma contratação que encaixa no projecto verde e branco.