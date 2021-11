Lazar Kukic após derrota do Benfica: «Parece que estamos numa crise»

O Benfica sofreu esta terça-feira a sua primeira derrota na fase de grupos da Liga Europeia, num encontro diante dos dinamarqueses do GOG no qual, assume Lazar Kukic, ainda se sentiu o peso do desaire diante do Sporting... disputado há dez dias."A derrota com o Sporting doeu muito. Sabemos que era muito importante para o nosso campeonato, mas, depois disso, tínhamos de levantar a cabeça e não conseguimos. Parece que estamos numa crise, mas estou certo de que nos vamos levantar e seguir em frente, pois faltam muitos jogos. A primeira parte foi decisiva. Nos primeiros 10 minutos eles foram superiores e meteram muitos golos fáceis. Falhámos muito no ataque, parecia que estávamos perdidos nos primeiros 10 minutos", disse o jogador dos encarnados, que esta noite marcou 4 golos.