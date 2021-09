Lazar Kukic deixa o Benfica no final da época

O internacional sérvio, o central Lazar Kukic, vai deixar o Benfica no final da temporada.





O Meshkov Brest, clube bielorrusso que tem jogado assiduamente na Liga dos Campeões, anunciou no seu site que o categorizado jogador, um dos mais valiosos do plantel encarnado, assinou por três épocas, com o contrato a vigorar a partir do verão de 2022.Kukic, de 25 anos, fez a sua formação no Partizan de Belgrado, até que foi para Espanha, representando o Logroño La Rioja na Liga Asobal, entre 2017 e 2020.A chegada ao Benfica deu-se na época transata, com o central a marcar 84 golos em 27 jogos (média 3,11 por jogo). Esta época já marcou 15 em 5 (média de 3).Internacional desde 2016, Kukic representou a Sérvia no Mundial'2019 e Europeu'2020.