Lazar Kukic despede-se do Benfica

Lazar Kukic despediu-se dos colegas e amigos nas redes sociais e está de partida do Benfica, tal como Record anunciou . O central sérvio, de 26 anos, deverá prosseguir a carreira na Roménia, ao serviço do Dínamo Bucareste."Muito obrigado por tudo", escreveu o jogador de andebol que chegou em 2020 à Luz e foi decisivo na inédita conquista da Liga Europeia pelas águias.Já na imprensa bielorrussa, os nomes de Vladimir Vranjes e Andrei Yurynok, ambos do Meshkov Brest, são apontados como reforços de Chema Rodríguez para 2022/23.