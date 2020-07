Lazar Kukic reforça o Benfica

O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação de Lazar Kukic, que é o sexto reforço da equipa de andebol dos encarnados para a próxima temporada.





O central sérvio, que representou os espanhóis do Ciudad de Logroño, explica a chegada ao clube e espera um ano de "bons resultados" ."Vim para o Benfica, pois, como todos sabemos, é um grande clube, que tem uma boa projeção para o futuro, na qual eu me revejo muito. Espero que façamos bons resultados este ano", referiu o andebolista ao site oficial das águias.Na apresentação, o central de 24 anos fez uma rápida projeção das ambições coletivas para a época 2020/21. "Vamos à luta por todas as provas."