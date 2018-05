O Sporting vai fazer hoje (18h) a festa da conquista do bicampeonato, recebendo o FC Porto na 10ª e última jornada, a marcar o adeus ao Pavilhão João Rocha na presente época.E o treinador Hugo Canela, alheio no seu discurso a toda a polémica que tem rodeado os leões, pediu a presença dos adeptos: "Independentemente do que aconteça amanhã, as pessoas sabem que o Sporting tem um andebol que luta e quer ganhar. Pelo que fizeram esta época, os atletas merecem ser aplaudidos em sua casa."Já com a classificação geral definida, o Benfica recebe o ABC e no Funchal o Madeira SAD joga com o Avanca.

Autor: Alexandre Reis