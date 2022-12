Leão no Restelo antes do dérbi

Depois do empate na jornada anterior na receção ao campeão FC Porto, o Sporting visita hoje o terreno do Belenenses, com o objetivo de manter-se como única equipa ainda sem derrotas no campeonato, antes de visitar o Benfica na Luz (dia 10)."Teremos pela frente mais um adversário bom e duro. Queremos vencer sempre, neste momento os nossos rivais estão com mais pressão do que nós", sublinhou o leão Mamadou Gassama. Já o líder FC Porto (mais um jogo) recebe o ADA Maia, enquanto o Benfica (3º) defronta o Avanca em casa.