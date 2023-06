Leão quer dar o salto

É uma tarefa difícil, mas o Sporting candidatou-se a um dos seis wild cards de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, onde o FC Porto é o único emblema português confirmado. A EHF divulgou ontem a lista das 10 formações que pretendem juntar-se às restantes 10 já certas, com a escolha final dos wild cards a ser divulgada no próximo dia 21.Ora, os critérios de seleção da EHF abrangem várias componentes. Desde o desempenho desportivo, passando pela gestão financeira, marketing, instalações e cobertura televisiva, entre outros fatores. No passado, a EHF tem dado estes convites a formações de países importantes da modalidade que não estão representados nas equipas já confirmadas. E observando os conjuntos que concorrem com o Sporting [ver quadro], a EHF deverá dar prioridade à escolha dos campeões da Noruega, Suécia, Croácia e Roménia, antes de atribuir uma segunda vaga ao campeonato português. Ainda assim,os candidatos de França, Polónia, Hungria e Dinamarca, também terão, na teoria, vantagem sobre os leões.Questionado porapós a conquista da Taça de Portugal, o técnico Ricardo Costa admitiu ser um cenário complicado: "Sabemos que será difícil irmos à Champions, mas vamos ver o que acontece, pois podemos receber um wild card. Se assim não for, queremos chegar à final four da Liga Europeia".Caso não entre na elite, o vice-campeão nacional deverá aceder diretamente à fase de grupos da Liga Europeia, ao contrário das outras equipas lusas: Benfica (3º), ABC (4º) e Águas Santas (5º), que terão de disputar as pré-eliminatórias.Barlinek Industria Kielce (Polónia), Barcelona (Espanha),, GOG (Dinamarca), Eurofarm Pelister (Macedónia do Norte), Paris Saint-Germain (França), RK Celje Pivovarna Lasko (Eslovénia), Magdeburg (Alemanha), Telekom Veszprém (Hungria) e THW Kiel (Alemanha)Aalborg (Dinamarca), Dínamo Bucureste (Roménia), HC Zagreb (Croácia), IFK Kristianstad (Suécia), Kadetten Schaffhausen (Suíça), Kolstad Handball (Noruega), Montpellier (França), Orlen Wisla Plock (Polónia), OTP Bank-Pick Szeged (Hungria) e*EHF vai selecionar seis equipas