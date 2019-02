Leões ansiosos por Bingo recebem Águas Santas

Ainda sem o reforço francês Arnaud Bingo (ex-Montpellier), que fará a sua estreia (sábado) frente ao Fermentões por não poder jogar desafios adiados, o Sporting tem hoje (18h00) pela frente um osso duro de roer na receção ao Águas Santas, em partida atrasada da 16ª jornada da fase regular do Campeonato, que também contempla o Madeira SAD-Maia ISMAI.

O bicampeão soma apenas uma derrota, mas todo o cuidado é pouco frente à turma maiata, que vem de uma série de 11 jogos sem perder, com apenas um empate, sendo uma das equipas que justifica os lugares cimeiros que dão acesso ao Grupo A, com os seis primeiros.

Fábio Chiuffa, ponta do Sporting, deu a receita para o triunfo: “Temos de entrar concentrados, com uma defesa dura. Não podemos cometer erros. Queremos ser campeões, pelo que temos de ganhar todos os jogos em qualquer lugar”, sustentou o brasileiro, orgulhoso pelo histórico 9º lugar do seu país no recente Mundial. “Foi o melhor Mundial do Brasil e estou muito feliz por ter feito parte disso”, considerou Fábio Chiuffa aos media do clube de Alvalade.

Entretanto, o lateral bósnio Neven Stjepanovic, que saiu do Sporting, assinou pelos macedónios do Rabotnik.

FC Porto antecipa

Tal como o Sporting, o FC Porto também tem reprogramado o calendário interno de acordo com as necessidades da agenda internacional, pelo que hoje (20h30) os líderes, à condição, antecipam o jogo da 23ª ronda frente ao AC Fafe.