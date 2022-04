Leões defendem comando ameaçados por rival da Luz

Sporting (22 vitórias; 1 derrota) e Benfica (20 V; 2 D) jogam hoje cartada importante no João Rocha. Os leões, com um jogo a mais, defendem a liderança, podendo comprometer as aspirações do rival em caso de vitória ou empate, enquanto as águias têm a necessidade de vencer, se possível por mais de 3 golos – na Luz perderam (27-30) –, para dependerem apenas de si próprias na luta pelo título, onde também está o FC Porto."Não é fácil, mas temos as nossas armas e a nossa forma de defender. Equipas de alto nível têm os postos específicos bem cobertos, como é o nosso caso", considerou Ricardo Costa, treinador do Sporting.Belone Moreira, central do Benfica, também está confiante: "As expetativas são altas. Queremos vencer o jogo. Vamos procurar explorar as fraquezas do adversário."