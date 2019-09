Leões e dragões atacam Champions

Sporting (hoje) e FC Porto (amanhã) defendem a liderança nos respetivos grupos da Liga dos Campeões, que cumpre a 2ª jornada. No Grupo C, os leões recebem (hoje às 16h30) os eslovacos do Tatran Presov, que foram na época transata os rivais diretos na luta pelo playoff, sendo afastados depois de perderem por 3 golos em Bratislava e ganharem por 2 no João Rocha. Therry Anti, técnico dos leões, está atento: “O Presov é uma boa equipa, com jogadores altos, mas móveis. Com uma defesa forte, podemos ganhar. Mas é a Champions. Temos de evoluir jogo a jogo.”