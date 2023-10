Sporting na liderança isolada do campeonato: «Andar na frente é a nossa sina»

No final do triunfo frente ao Belenenses (37-27) , o técnico Ricardo Costa analisou a partida dos leões, que agora lideram de forma isolada o campeonato nacional, depois do empate na véspera do FC Porto diante o Águas Santas."Não foi a nossa melhor primeira parte e gostaríamos de resolver os jogos logo aí, mas sabemos que do outro lado há sempre uma equipa que nos estuda e que tem a sua palavra a dizer. Depois, entrámos fortes e com o parcial de 6-0 acabámos com o jogo. É importante estar em primeiro, mas queremos chegar ao fim nesse lugar. É o nosso objetivo e andar na frente é a nossa sina", sublinhou o treinador dos leões, à Sporting TV.Do lado do Beleneses, o técnico Carlos Jorge disse que a diferença entre as equipas está nos recursos humanos: "Queremos levar o jogo até sempre mais longe, mas o Sporting tem mais jogadores que nós e acabámos por claudicar."