Leões perseguem primeiro lugar na Liga Europeia

Já apurado para os oitavos de final da Liga Europeia, o Sporting quer agora atacar o primeiro do Grupo C. À entrada para a 8ª e antepenúltima jornada, os leões ocupam o 3º posto (10 pontos), em igualdade com o adversário de hoje, os espanhóis do Granollers, e a dois do líder Nexe, rival na última ronda. Para a receção ao emblema espanhol, Ricardo Costa espera outro desfecho do que os últimos dois duelos nesta época: derrota na primeira volta (29-32) e na Supertaça Ibérica (38-40)."A liderança do grupo é o nosso desejo, bem como retificar os nossos últimos dois resultados contra eles. Ainda não os conseguimos vencer e temos de fazer melhor. Serviu-nos de bastante olhar para esses jogos, temos várias coisas a corrigir. Estamos na máxima força", salientou o técnico dos leões.Já o Benfica, detentor do troféu, está no 4º posto do Grupo A e pode hoje confirmar o acesso à próxima fase. No terreno dos alemães do Göppingen (2º classificado e já apurado), o técnico Chema Rodríguez quer corrigir a derrota sofrida em casa (27-31): "Sabemos que é difícil ganhar na Alemanha mas queremos subir na classificação".Quanto ao Águas Santas (6º) visita os macedónios do Pelister (4º) e procura obter o 2º triunfo no Grupo D e sair de último.