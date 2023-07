Leonardo Pais regressa ao hóquei em patins do FC Porto

O guarda-redes Leonardo Pais vai voltar ao FC Porto 13 anos depois, após uma breve passagem pelos italianos do Montebello, comunicaram esta quinta-feira os campeões europeus de hóquei em patins, oficializando o segundo reforço para 2023/24.

"É super especial estar de volta ao clube que considero ser a minha casa. Este é o clube do meu coração, da minha cidade e estou muito feliz por poder voltar a vestir as cores do FC Porto. Sempre continuei a ser portista, mas é claro que evoluí como pessoa e jogador e sinto-me totalmente preparado para o desafio que aí vem. Poderão contar comigo para tudo. Estou cá para dar o máximo e ajudar o clube a conquistar todos os títulos", apontou o jogador, de 32 anos, em declarações citadas pelo 'site' oficial dos dragões.

Formado no FC Porto, Leonardo Pais defendeu as balizas de Juventude de Viana (2010-2015), Valongo (2015-2020) e HC Braga (2020-2022), antes de ter contribuído na última temporada com 30 jogos para a manutenção do Montebello no escalão principal italiano.

O filho de Franklim Pais, bicampeão europeu como jogador, decacampeão nacional nas funções de treinador e atual team manager dos 'dragões', vem colmatar a saída de Tiago Rodrigues para o Liceo da Corunha e é o segundo regresso consumado pelo conjunto do espanhol Ricardo Ares, após o internacional português Hélder Nunes (ex-FC Barcelona).