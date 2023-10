Líder Sporting triunfa em Guimarães

O Sporting abriu esta sexta-feira a 9.ª jornada do Campeonato com uma vitória robusta (38-20) em Guimarães, tendo estreado o reforço congolês para a posição de pivô, Christian Moga, que marcou 2 golos.O líder com o pleno de triunfos, conduzido por Martim Costa (11 golos), não deu qualquer hipótese aos Conquistadores, campeões da 2.ª Divisão, construindo o sucesso ainda na primeira parte (21-10), para depois manter uma supremacia incontestada.A ronda prossegue no sábado, com destaque para o clássico Benfica-ABC na luta pelo 3.º lugar.