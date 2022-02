Líder Sporting vence Maia

Em jogo da 19.ª ronda do campeonato, o Sporting recebeu e venceu o Maia por 31-22 e segue na liderança do campeonato.Num jogo disputado no Pavilhão Fernando Tavares (Boa Hora), os leões foram para o intervalo na frente por 14-11, tendo dilatado a vantagem durante a segunda parte. Com seis golos, Martim Costa foi o melhor marcador do Sporting. Do lado do Maia, Afonso Lima e Manuel Lima destacaram-se com cinco golos cada.