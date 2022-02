Líder Sporting vence no Restelo 

Num dos jogos grandes da 18.ª jornada do campeonato nacional, o Sporting foi vencer este sábado ao terreno do Belenenses, por 27-24, e segue na liderança da prova.

Com uma entrada acertiva, os leões rapidamente ganharam uma vantagem importante (10-6). Mas a reação do emblema do Restelo equilibrou a partida e, ao intervalo, os leões tinham apenas um golo de vantagem (13-12). Ao descanso, Nelson Pina (Belenenses) era o melhor marcador, com cinco golos. Do lado leonino, Carlos Ruesga era o mais eficaz, com três tiros certeiros.

No segundo tempo, o Belenenses manteve-se por perto do marcador e chegou mesmo à igualdade (18-18). O Sporting subiu de novo os níveis de intensidade e voltou a distanciar-se no marcador, desta feita de forma decisiva, até ao resultado final (27-24).

Com oito golos, o jovem leão Kiko Costa foi o melhor marcador. Do lado do Belenenses, Nelson Pina foi o mais eficaz, com seis tiros certeiros.

Com este triunfo, o Sporting segue na liderança do campeonato, com 52 pontos, mais seis do que o FC Porto, que depois de jogar neste sábado ainda terá um duelo em atraso. Os leões voltam a entrar em ação na terça-feira, na receção aos húngaros do Tatabánya.