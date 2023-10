Liga dos Campeões: Barcelona de Luís Frade vence na Eslovénia

Na 5.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, onde está inserido o FC Porto, o Barcelona foi vencer nesta quarta-feira ao terreno dos eslovenos do Celje, por 37-31.O português Luís Frade marcou dois golos na formação catalã, que segue na liderança só com vitórias (10 pontos). Em segundo lugar está o GOG, formação dinamarquesa que bateu hoje em casa o Montpellier, por 32-27.O FC Porto, que defronta amanhã os alemães do Magdeburgo, está no 6.º posto com quatro pontos.