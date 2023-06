Liga dos Campeões: EHF confirma Sporting na luta por um wild card

A EHF confirmou esta quinta-feira que o Sporting está na lista de 10 equipas que se candidataram a entrar na Liga dos Campeões da próxima temporada, como Record noticiou no último dia 7. Deste lote, apenas seis serão escolhidas para se juntarem às 10 formações com entrada garantida, onde está o campeão nacional FC Porto.A decisão final da EHF será conhecida a 21 de junho, com o sorteio da fase de grupos agendada para dia 27. Em entrevista a Record, o técnico leonino Ricardo Costa havia abordado esta questão, admitindo ser um cenário complicado. "Quanto às provas europeias da EHF, sabemos que será difícil irmos à Champions [o Sporting tem uma candidatura], mas vamos ver o que acontece, pois podemos receber um wild card. Se assim não for, queremos chegar a uma final four da Liga Europeia", disse-nos o treinador.Caso não entre na elite, o vice-campeão nacional deverá entrar diretamente na fase de grupos da Liga Europeia, ao contrário das outras equipas, como Benfica (3.º), ABC (4.º) e Águas Santas (5.º), que terão de disputar as pré-eliminatórias.Barlinek Industria Kielce (Polónia), FC Barcelona (Espanha),GOG (Dinamarca), HC Eurofarm Pelister (Macedónia do Norte), Paris Saint-Germain (França), RK Celje Pivovarna Lasko (Eslovénia), SC Magdeburg (Alemanha), Telekom Veszprém HC (Hungria) e THW Kiel (Alemanha).Aalborg (Dinamarca), Dínamo Bucureste (Roménia), HC Zagreb (Croácia), IFK Kristianstad (Suécia), Kadetten Schaffhausen (Suíça), Kolstad Handball (Noruega), Montpellier Handball (França), Orlen Wisla Plock (Polónia), OTP Bank-Pick Szeged (Hungria) e