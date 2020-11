Liga dos Campeões: FC Porto ainda assustou PSG mas caiu no Dragão

O FC Porto foi esta quarta-feira derrotado pelo poderoso Paris SG, por 34-31, em partida da 7.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.





A sensacional defesa de Alfredo Quintana que deixou a Europa de boca aberta A sensacional defesa de Alfredo Quintana que deixou a Europa de boca aberta

No Dragão Arena, a formação portista entrou muito forte e surpreendeu a equipa mais rica do mundo , que tem um orçamento a rondar os 20 milhões de euros. Ao intervalo, o conjunto português liderava por 16-12.No segundo tempo, o PSG puxou pelos galões de super-equipa e operou a reviravolta e venceu a 2ª parte por 22-15.Diogo Branquinho foi o melhor marcador dos dragões, com cinco pontos. Do lado do PSG, o dinamarquês Hansen mostrou toda a sua qualidade e terminou com nove golos.Com este resultado, o FC Porto segue em 4.º lugar do grupo, com seis pontos em sete jogos.