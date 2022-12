Liga dos Campeões: FC Porto conquista primeiro ponto

O FC Porto conquistou esta quarta-feira o primeiro ponto na Liga dos Campeões, fruto de um empate frente aos alemães do Magdeburg (31-31), no Dragão Arena, em jogo a contar para a 8.ª ronda Grupo A.Ao intervalo, os dragões perdiam por 16-12 mas operaram depois uma grande reviravolta no segundo tempo, chegando a ter três golos de vantagem frente aos atuais campeões mundiais de clubes.Com sete golos, Victor Iturriza foi o melhor marcador da formação portuguesa.Consulte aqui a ficha do jogo."Foi bom ver a reação da equipa na segunda aparte, que foi excelente. Na primeira parte não estivemos bem defensivamente, mas jogámos contra uma grande equipa, que tem jogadores de elite. A nossa segunda parte foi fabulosa e o nosso espírito de luta também. Em alguns jogos não estivemos bem, mas estamos a jogar contra as melhores equipas do mundo e, para termos hipóteses, temos de ser perfeitos. Espero que possamos continuar a aprender e a evoluir nesta competição", comentou o treinador Magnus Andersson, na flash concedida ao Porto Canal.O próximo duelo dos dragões é no sábado, diante o ADA Maia, para a 11.ª jornada do campeonato.