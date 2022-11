Liga dos Campeões: FC Porto derrotado em Paris

Na 6.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, o FC Porto foi derrotado esta quinta-feira pelo poderoso Paris SG, por 32-30, e continua no último lugar, com zero pontos.Na capital francesa, os dragões tentaram manter-se sempre por perto do resultado e foram para o intervalo a perder por 17-15. Na segunda parte acentuou-se o domínio gaulês, que foi dilatando a vantagem até aos sete golos de diferença. O máximo que a equipa de Magnus Andersson conseguiu fazer foi ir encurtando o resultado nos minutos finais, mas nunca conseguiu reduzir mais do que os dois golos finais.A nível individual, Jack Thurin foi o marcador de serviço, com seis golos em 11 remates. Do lado do PSG, Elohim Prandi destacou-se com 11 tiros certeiros. Veja a ficha aqui Na próxima jornada, o FC Porto visita o terreno dos alemães do Magbedurgo, recém campeão mundial de clubes.