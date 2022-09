Liga dos Campeões: FC Porto derrotado na Croácia

O FC Porto foi esta quarta-feira derrotado no terreno dos Croatas do PPD Zagreb, por 29-23, em jogo da 3.ª ronda da Liga dos Campeões.Os dragões, que assim seguem sem pontuar neste arranque de época na Champions, foram para o intervalo a perder por um golo (15-16). Numa tarde desinspirada no ataque, os melhores marcadores dos portugueses foram Víctor Iturriza, Daymaro Salina e Miguel Alves, todos com três golos cada. Do lado croata, Timur Dibirov destacou-se com 10 golos.