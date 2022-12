Liga dos Campeões: FC Porto derrotado na Dinamarca

O FC Porto perdeu esta quarta-feira na visita à Dinamarca, no terreno do GOG (33-34), em duelo a contar para a 10.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.Os dragões foram sempre muito competitivos, num duelo em que foram para o intervalo a perder por 15-13. Com o resultado empatado (33-33) nos derradeiros instantes, Simon Pytlick deu o golo de valeu a vantagem decisiva à formação da casa, com Daymaro Salina a ser expulso após esse lance, devido a uma falta mais agressiva. Rui Silva ainda teve posse de bola para empatar mas o remate foi defendido.Com seis golos, Leonel Fernandes foi o melhor marcador portista. Consulte aqui a ficha do jogoO FC Porto continua sem vencer na Champions e mantém o último lugar do grupo, com um empate e nove derrotas.