Liga dos Campeões: FC Porto derrotado na Hungria pelo Veszprém

O FC Porto perdeu esta quarta-feira frente ao poderoso Veszprém (34-44), na 4ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.Frente a um dos candidatos a atingir as fases decisivas da competição, a equipa de Carlos Resende sentiu dificuldades em travar o ataque húngaro e, ao intervalo, perdia por 22-16. No segundo tempo tentou encurtar distâncias mas nunca conseguiu baixar dos sete golos de diferença.Foi a segunda derrota dos dragões na Champions, depois do Barcelona ter ganho na visita ao Porto. O FC Porto segue no 4.º lugar, com quatro pontos.