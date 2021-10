Liga dos Campeões: FC Porto derrotado na Polónia

O FC Porto perdeu esta quarta-feira na visita ao terreno dos polacos do Vive Kielce, por 39-33, na 5.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.





Após um arranque de partida equilibrado, os dragões cederam na parte final e foram para o descanso a perderem por 21-17. No segundo tempo, as diferenças entre as equipas acentuaram-se, com o Vive Kielce a selar um triunfo por seis golos de diferença (39-33).O FC Porto, que não contou com Diogo Branquinho, Fábio Magalhães e Leonel Fernandes, teve em Ivan Sliskovic o seu melhor marcador, com sete golos.Com este resultado, a equipa portuguesa segue no 5.º lugar, com quatro pontos (duas vitórias e três derrotas).