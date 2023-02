Liga dos Campeões: FC Porto perde na Hungria e fica eliminado

O FC Porto perdeu esta quinta-feira na visita aos húngaros do Veszprém, por 32-30, e ficou sem hipóteses de avançar para a fase a eliminar.Em jogo referente à 13.ª jornada do Grupo A, e com dois duelos por disputar, os dragões somam menos cinco pontos do que o sexto classificado, o último que dá acesso aos oitavos de final.Na Hungria, a equipa de Magnus Andersson foi para o intervalo a vencer por 15-14 mas não aguentou o poderio magiar no segundo tempo.António Areia, com seis golos, foi o melhor marcador campeões nacionais, que voltam a entrar em ação na Champions no domingo, frente aos croatas do Zagreb, em jogo em atraso da 12.ª jornada.