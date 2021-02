Bielorrussos dizem que FC Porto saiu da Liga dos Campeões mas dragões garantem que vão prosseguir

Com três jogos por disputar na fase de grupos da Liga dos Campeões, o FC Porto não tenciona desistir (faltar) dos restantes embates da Champions, como os bielorrussos do Meshkov Brest referiram na nota publicada no seu site oficial sobre o adiamento do duelo frente aos dragões, devido à situação delicada do guarda-redes Alfredo Quintana.





De acordo com informações recolhidas por, os dragões solicitaram apenas o adiamento deste encontro com o Brest e vão procurar junto da organização arranjar datas para disputarem os três encontros que restam agora desta fase, sabendo de antemão que já estão apurados para os oitavos-de-final, assim como todas as 16 equipas (Grupo A e Grupo B), devido à mudança do formato da competição por parte da EHF.Os jogos que o FC Porto tenciona disputar nesta fase são frente aos bielorrussos do Meshkov Brest, aos noruegueses do Elverum (agendado para 4 de março) e aos alemães do Flensburg-Handewitt.