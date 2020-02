Liga dos Campeões: Sporting perde em casa com Dínamo Bucareste

O Sporting comprometeu, na tarde deste sábado, a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, ao perder (25-26) na receção aos romenos do Dínamo Bucareste, na primeira mão do playoff, disputada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.





Os leões equilibraram até aos 25 minutos (9-9), mas depois sofreram um parcial negativo (0-4) que deitou tudo a perder até ao intervalo (9-13).Na segunda parte, o regressado guarda-redes esloveno, Matevz Skok, teve uma entrada fulgurante e o Sporting regressou ao jogo, mas o Dínamo nunca vacilou, apesar de ter cedido o empate (26-26) aos 26 minutos.No ataque, o ponta-direita romeno Valentin Ghionea foi o mais esclarecido da turma lisboeta, ao apontar oito golos.Os leões lutaram, mas oscilaram muito, com muitas falhas técnicas e na eficácia da finalização.A segunda mão realiza-se a 1 de março em Bucareste.