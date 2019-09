Liga dos Campeões: Sporting perde em casa do Savehof

O Sporting sofreu esta quinta-feira a primeira derrota na Liga dos Campeões de andebol, em casa dos suecos do Savehof, por 29-24.





Depois dos triunfos sobre Rabotnik e Tatran Presov, os leões não conseguiram fazer o mesmo na Suécia. Frankis Carol e Edmilson Araújo, com quatro golos cada, foram os melhores marcadores da equipa portuguesa, insuficientes ainda assim para Jonathan Edvarsson, que apontou seis dos 29 golos dos nórdicos.Com este resultado, o Sporting é segundo do grupo C, com quatro pontos, a dois do Savehof, que lidera.