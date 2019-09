Liga dos Campeões: Sporting vence Tatran Presov em casa

O Sporting voltou a ganhar no segundo jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Os verde e brancos triunfaram no Pavilhão João Rocha por 32-24 em encontro da segunda jornada da prova. Ao intervalo, a formação portuguesa triunfava apenas por 17-14 e o marcador disparou no segundo tempo.





Frankis Carol destacou-se no encontro deste sábado ao apontar cinco golos, os mesmos que Lukas Urban alcançou pela formação eslovaca.Na primeira jornada, os leões haviam batido o Eurofarm Rabotnik na Macedónia por um golo (29-30) e têm os mesmos quatro pontos no Grupo C que os espanhóis do Bidasoa e os suecos do Savehof.