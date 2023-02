Liga Europeia: Águas Santas derrotado na Dinamarca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na sua época de estreia na Liga Europeia, o Águas Santas já não tem hipóteses de ambicionar com a passagem aos oitavos de final, tendo sido derrotado na visita aos dinamarqueses do Skanderborg-Aahrus, por 33-26, na penúltima jornada da fase de grupos.Ao intervalo, a formação maiata perdia por 16-11. Com cinco golos, João Furtado foi o melhor marcador dos portugueses.Recorde-se que nos oitavos de final da Liga Europeia estarão Benfica e Sporting.