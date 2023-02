Liga Europeia: Águas Santas empata na Macedónia do Norte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No Grupo D, o Águas Santas, depois de ter conseguido uma histórica primeira vitória europeia, no seu ano de estreia, 'arrancou' um empate (27-27) em Bitola, na Macedónia do Norte, naquele que foi o segundo na 'poule', após ter estado em desvantagem ao intervalo (14-13).

No segundo tempo, o conjunto luso chegou a estar a liderar por três golos, em duas ocasiões, porém, permitiu a recuperação aos anfitriões na partida da nona ronda da Liga Europeia.

Com sete golos, Gustavo Oliveira foi o melhor do Águas Santas, que é quinto na classificação, com quatro pontos.

Mais cedo, o Benfica saiu derrotado de Göppingen, na Alemanha, após reviravolta da equipa local (31-29), para a oitava ronda da 'poule' A, e adiou o apuramento para a próxima fase.