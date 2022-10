Liga Europeia: Águas Santas perde em Espanha na estreia

Na estreia na fase de grupos da Liga Europeia, o Águas Santas foi esta terça-feira derrotado na visita ao terreno dos espanhóis do Bidosoa Irun, por 35-26, no jornada inaugural do Grupo D.A tarefa dos maiatos era bem complicada e ao intervalo a formação de Ricardo Moreira perdia por 16-13, desvantagem que não conseguiu anular no segundo tempo.Com seis golos cada, João Morais e João Furtado foram os melhores marcadores da formação portuguesa.